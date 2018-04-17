إسرائيل تخفض مشاركتها في مناورات عسكرية مع أمريكا

قال مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، “إن تل أبيب قررت تقليص مشاركتها في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة”، بحسب إعلام محلي.

وأفادت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل قررت تقليص عدد مقاتلاتها من طراز إف-15، في مناورات “العلم الأحمر”، المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، بولاية ألاسكا الأمريكية.

وأرجع متحدث بلسان الجيش، لم تسمه الصحيفة، القرار إلى تقديرات جديدة في الموقف على الحدود الشمالية، في إطار المخاوف من حرب مع إيران.

وقال المتحدث “وفقًا لتقديرات الموقف، قرر سلاح الجو الحد من مشاركة طائراته في المناورة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من الجيش الإسرائيلي حول ما نقلته الصحيفة.

يشار إلى أن تل أبيب استهدفت في عدة مناسبات مواقع في العمق السوري، تقول إن إيران وميليشيات تابعة لها تستخدمها لتعزيز وجودها في المنطقة، ولاستخدامها لاحقًا في مهاجمة الأراضي الإسرائيلية.