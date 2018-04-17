تفاصيل سقوط مروحية إيرانية في مياه الخليج

قالت وسائل إعلام وتقارير صحفية إن مروحية إيرانية على متنها 5 ركاب سقطت مساء اليوم في مياه الخليج، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وقال التلفزيون الإيراني إن المروحية كانت في طريقها إلى إحدى المنصات النفطية لإنقاذ أحد العمال، بعد إصابته بنوبة قلبية، وهي تابعة لشركة “فلات قارة” النفطية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيلين هما العامل المريض، ومساعد طبي كان على متن المروحية، فيما تجري عمليات البحث لإنقاذ قائد المروحية ومساعده.

ونقلت وكالة أنباء فارس في نسختها العربية عن قائمقام بندر لنكه بمحافظة هرمزكان أن المروحية سقطت في أطراف جزيرة لاوان بمياه الخليج.

كما نقلت نفس الوكالة عن المسؤول الإيراني قوله: “إن مروحية تابعة لشركة النفط سقطت مساء اليوم عندما كانت تحلق في عرض البحر ولحسن الحظ فإنها لم تغرق بعد فتح الطوافات”.

وأضاف: “إن المروحية كانت في مهمة لنقل أحد المرضى وكانت تقل مساعدا طبيا إضافة إلى الطيار ومساعده”.

وأوضح قائمقام بندرلنكه ان المروحية سقطت على بعد 4 أميال من المنصة النفطية بجزيرة لاوان.