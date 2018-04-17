مسؤول إيراني بارز يتوقع اندلاع احتجاجات شعبية أوسع من السابقة

حذّر مسؤول عسكري إيراني بارز، اليوم الثلاثاء، من عودة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام في إيران خلال العام الجاري، بشكل أوسع من الاحتجاجات السابقة، التي انطلقت في 28 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية عن رئيس مؤسسة الدفاع المدني الإيراني المعنية بشؤون الحرب الإلكترونية العميد غلام رضا جلالي، أنه “قد تكون هناك سلسلة من الحوادث والتهديدات هذا العام في البلاد”.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن “هناك بعض التيارات الداخلية في البلاد هي من ساهمت في الاحتجاجات السابقة، وقد تركب الموجة في المرحلة المقبلة”.

واعتبر العميد جلالي أن “شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت باتت تحرك الناس وتستهدفهم من الناحية الفكرية والاقتصادية والأمنية”، مبينًا “أن الحرب الرئيسية التي تعيشها البلاد هي (حرب اقتصادية)، الأمر الذي يُشكل دافعًا لانطلاق الاحتجاجات العام الجاري”.

منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية

وفيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية في البلاد، شدد العميد الإيراني على أن تلك المنصات “استهدفت المنظمة الفكرية والاقتصادية والأمنية للشعب الإيراني”، لافتًا إلى أن ذلك التأثير ظهر في احتجاجات العام الماضي.

وزعم المسؤول الإيراني أن من أسماهم “أعداء” البلاد يحاولون استهداف الوضع الأمني عبر المنصات الأجنبية المختلفة، وتحويل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلى مجال الأمني.

وألمح العميد جلالي إلى أن يكون الرئيس السابق، الذي وصفه بـ”المتشدد”، محمود أحمدي نجاد وأنصاره وراء التخطيط للاحتجاجات المقبلة.

ورفعت احتجاجات شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي التي شهدتها البلاد، شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية والنظام والمرشد علي خامنئي والمؤسسة العسكرية.

وانطلقت الاحتجاجات في البداية عبر رفع شعارات تطالب بتحسين الواقع الاقتصادي نتيجة انتشار البطالة ومعدلات الفقر، فضلًا عن قيام بعض البنوك والمؤسسات المالية بسرقة أموال الإيرانيين بعد إعلان إفلاسها منذُ نحو عامين.

ولقي نحو 35 شخصًا من المتظاهرين والقوات الأمنية مصرعهم خلال الاحتجاجات، فيما اعتقلت السلطات الأمنية نحو 7 آلاف متظاهر أفرج في مطلع العام الجاري عن الكثير منهم.