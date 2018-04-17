ترامب يزاول مهمة جديدة في البيت الأبيض

انقضى حوالي الشهرين على استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض “هوب هيكس”، دون أن يتيسّر للرئيس دونالد ترامب ملء هذا الشاغر الوظيفي الحساس، الأمر الذي جعله يقوم شخصيًا بمهام مدير الاتصالات، بالإضافة لمهام الرئاسة، حسب تشخيص صحيفة الواشنطن بوست.

وقالت الصحيفة: إن ترامب شخصيًا بات ينظم برنامجه اليومي والنقاط الرئيسية لكل اجتماع، ويتابع ردود الفعل السريعة على أفعاله وأقواله، كما يرتب لاجتماعات الغداء مع القيادات الإعلامية، فضلًا عن تنظيم اتصالاته الهاتفية المطولة ومشاركاته شبه اليومية على السوشيال ميديا، الأمر الذي يجعل ترامب المتحدث الرسمي باسم الرئيس ترامب.

5 مدراء في عام

وقالت البوست: إن خمسة مدراء للاتصالات تعاقبوا على البيت الأبيض، منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الأول “جيسون ميلر” قد أمضى في الوظيفة يومين فقط، ثم مكث فيها خلفه “سيان سبايسر” 55 يومًا، ثم مايك دوبكه 90 يومًا، ثم عاد سيان سبايسر لمدة 64 يومًا، وبعد ذلك جاء الدور على “أنطوني سكاراموتش” الذي أمضى 10 أيام فقط، ثم “هوب هيكس” 196 يومًا، ما يعني أن معدل بقاء الواحد منهم في الوظيفة هو 70 يومًا.