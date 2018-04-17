فرنسا ترجح اختفاء أدلة الهجوم الكيماوي من دوما

رجحت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاء أدلة من موقع هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما السورية.

وقالت الوزارة إنه “من المرجح بشدة أن تكون أدلة اختفت من موقع هجوم يعتقد أنه كيماوي في دوما السورية”، مضيفة أنه “يجب السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بدخول الموقع بشكل كامل وفوري”.

وكان مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سافروا إلى سوريا، الأسبوع الماضي؛ لتفتيش الموقع، لكن لم يسمح لهم بعد بدخول دوما الواقعة الآن تحت سيطرة الحكومة السورية، بعد انسحاب مقاتلي المعارضة منها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: “حتى اليوم، ترفض روسيا وسوريا السماح للمفتشين بدخول موقع الهجوم”.