وزير الخارجية الألماني: بوسعنا الوساطة مع روسيا بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تتمتع بدور وساطة خاص يسمح لها بإبقاء نافذة الحوار مع روسيا بشأن الأزمة السورية مفتوحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في برلين مع وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، أن عملية السلام السورية المتعثرة ستطرح للنقاش خلال قمة لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية في تورنتو مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ماس “علينا أن نستغل هذه اللحظة لتحريك العملية السياسية مجددًا. نحتاج لروسيا أيضًا في هذا الحوار”، ولمح إلى أن علاقة ألمانيا الأقرب لروسيا قد تساعد في تسهيل ذلك.

في ذات الإطار، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم وبحث معها الوضع في سوريا.

وأضاف الكرملين وفقًا لنص المكالمة الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن بوتين أبلغ ميركل بأن الضربات الجوية لسوريا بقيادة الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي وأضرت بعملية السلام.

وأشار إلى أن الزعيمين بحثا أيضًا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.