مجموعة السبع تدعم جهود الحد من قدرات سوريا الكيماوية

شجبت مجموعة الدول السبع الصناعية، اليوم الثلاثاء، هجومًا يشتبه في أنه كيماوي في الغوطة الشرقية السورية يوم السابع من أبريل/ نيسان، وأعربت عن تأييدها للجهود “المتناسبة” التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل.

وقال زعماء الدول السبع الصناعية “نؤيد -تمامًا- جهود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا للحد من قدرة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية وللحيلولة دون استخدامها في المستقبل”

وأضاف الزعماء في بيان أصدرته ألمانيا اليوم “ما زلنا ندعم التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في سوريا”.