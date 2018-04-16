إعادة فتح دعوى قضائية ضد “فيسبوك” بسبب شهادة زوكربرج أمام الكونغرس 

طالب محام لضحايا هجمات في إسرائيل محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم الإثنين، بإعادة فتح قضية ضد شركة فيسبوك بدعوى أن شهادة رئيسها مارك زوكربرج أمام الكونغرس قوضت حجة الشركة، بأن لا مسؤولية لها عن المحتوى المنشور على منصتها.

وأفادت أوراق دعوى مقدمة إلى الدائرة الثانية بمحكمة استئناف نيويورك، بأن زوكربرج “ناقض بشدة حقائق حاسمة” استغلتها الشركة لرفض دعوى تعويض ضدها في مايو/ أيار بقيمة 3 مليارات دولار، من ضحايا وذوي ضحايا أمريكيين بهجمات نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت الأوراق: “تلقت المحكمة (أوراقًا) واتخذت قرارها بناء على أخبار زائفة”. ولم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب للتعليق.

وهذه القضية واحدة من عدة يسعى أصحابها إلى تحميل شركات مثل فيسبوك المسؤولية عن فشلها في تأمين محتوى الخطاب عبر منصاتها.

واستندت قضية اليوم إلى شهادة زوكربرج بأن الشركة ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، هي “المسؤولة عن المحتوى” عبر منصاتها.