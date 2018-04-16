“قائمة سوداء” أممية لمرتكبي العنف الجنسي في 9 دول

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، إلى مجلس الأمن الدولي تقريرًا تضمن “قائمة سوداء” محددة بأسماء حكومات دول وأطراف وجماعات ارتكبوا خلال العام الماضي، جرائم عنف جنسي واغتصاب في 9 دول تشهد صراعات.

والدول التي ارتكبت فيها جرائم العنف الجنسي والاغتصاب، بحسب القائمة، هي كل من سوريا وليبيا، والعراق، والسودان، والصومال، وجنوب السودان، والكونغو، وميانمار، وأفريقيا الوسطي.

وشملت القائمة، جيش النظام السوري وجهاز الاستخبارات وهيئة تحرير الشام “النصرة سابقًا” في سوريا، وتنظيم داعش في العراق، والقوات الحكومية وحركة العدل والمساواة في السودان، وحركة الشباب والجيش الوطني وقوات الشرطة وجيش “بونتلاند” بالصومال، والقوات المسلحة الحكومية في ميانمار.

كما تضمنت القائمة من جنوب السودان، جيش الرب للمقاومة، والجيش الشعبي لتحرير السودان وجهاز الشرطة، وفي أفريقيا الوسطى فصائل ائتلاف “سيليكا” السابق.

وقال غوتيريش، في التقرير الذي اشتمل على القائمة السوداء، إنه تم إدراج تلك الأسماء نظرًا “لأسباب وجيهة للاشتباه في ارتكابها أنماطًا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، أو في مسؤوليتها عن ذلك، في حالات النزاعات المسلحة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن”.

وأضاف: “ليس القصد من القائمة أن تكون شاملة، وإنما أن تتضمن أسماء الأطراف التي تتوافر عنها معلومات موثوقة”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن أسماء البلدان الواردة في القائمة، هي لغرض تبيان الأماكن التي يشتبه أن تلك الأطراف ترتكب فيها الانتهاكات.