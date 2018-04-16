روسيا تنفي منع المفتشين من دخول مدينة دوما السورية

نفت روسيا، اليوم الإثنين، منع مفتشي الأسلحة الكيماوية من الدخول إلى مدينة دوما السورية.

وقالت إن المزاعم البريطانية بعدم السماح لمفتشي الأسلحة الكيماوية بالدخول إلى دوما لا أساس لها.

وأضافت أن روسيا ساندت باستمرار إجراء تحقيق في الهجوم المشتبه به بالغاز.

وقال الوفد البريطاني إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن روسيا وسوريا لم تسمحا بعد للمفتشين بالوصول إلى موقع الهجوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “دعونا لإجراء تحقيق موضوعي. كان هذا منذ بداية ظهور معلومات (عن الهجوم). ومن ثم فتلك المزاعم حيال روسيا لا أساس لها”.

وأضاف بيسكوف، أن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا، فجر السبت، كانت “أحدث انتهاك للقانون الدولي”، وأضاف أنها عمل عدواني.