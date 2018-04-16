بريطانيا: مفتشو الأسلحة الكيماوية لم يسمح لهم بدخول دوما

قال وفد بريطانيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، نقلًا عن المدير العام للمنظمة، إن مفتشيها لم يسمح لهم بعد بدخول مواقع في دوما السورية.

ووصل المفتشون السبت الماضي للتحقق مما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت في دوما في السابع من أبريل/ نيسان، وإن كانت استخدمت فما النوع الذي استخدم في الهجوم؟.

وقال الوفد البريطاني لدى المنظمة في بيان نشره على “تويتر”، إن روسيا وسوريا لم تسمحا للمفتشين بدخول دوما.

وشدد البيان على “ضرورة الدخول دون قيود.. على روسيا وسوريا التعاون”.

إلا أن وكالة الإعلام الروسية ذكرت، أن روسيا قالت إن الزيارة المقررة اليوم الإثنين لمفتشي الأسلحة الكيماوية إلى موقع هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما السورية تأخر نتيجة لضربات جوية غربية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن “التأخير يرجع إلى الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة. وهذا أحدث تخمين من زملائنا البريطانيين”.