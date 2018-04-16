بريطانيا تستعد لـ”الكومبرومات” الروسية.. غزو إلكتروني انتقامًا من ضربة سوريا

تستعد الحكومة البريطانية لعملية روسية ثأرية من مشاركة لندن في قصف النظام السوري، تتمثل بغزو إلكتروني يستهدف اختراق عدد من المؤسسات العامة و”نشر الفضائح والتشهير” ببعض كبار المسؤولين.

وبحسب صحيفة “ميرور” اللندنية، رجح مسؤولون قدامى وحاليون في أجهزة المخابرات البريطانية، ومختصون في النهج الروسي بالتعامل الإلكتروني مع “الأعداء والمناهضين”، أن تبدأ الهجمة الروسية الإلكترونية في غضون أسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن “تقديرات الجهات الاستخبارية البريطانية تشير إلى أن طواقم الرئيس فلاديمير بوتين تبرعت بتوظيف الحرب الإلكترونية التي يمكن أن تخترق بعض المرافق والمؤسسات العامة، مثل: النقل والطاقة والصحة، فضلًا عن حرب قذرة تشهّر بعدد من كبار المسؤولين”.

وتابعت أن رئيسة الوزراء تريزا ماي، “تبلغت بترجيحات استخبارية أن يستخدم الروس الحرب المسماة كومبرومات، أي التوليفات المعلوماتية التي تستهدف تلطيخ السمعة، وهو الأمر الذي يرجحه أيضًا وزير الخارجية بوريس جونسون”.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن السابق في بريطانيا، الآن ويست، دعوته للأجهزة البريطانية أن “تستعد لغزو إلكتروني من نوع الحروب القذرة، التي يستخدمها الكرملين في ضرباته الانتقامية الخارجية”.