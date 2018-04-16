بريطانيا: الضربات على سوريا لن تغير مسار الحرب

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب.

وتابع قائلاً للصحفيين، عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، “من المهم جدًا التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام”.

وأضاف: “للأسف ستستمر الحرب السورية بشكلها المروع والبائس، لكن العالم كان يقول إنه نفد صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية”.

وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد نفذت صباح السبت الماضي ضربة جوية على عدة مواقع سورية في دمشق وحمص ردًا على استخدام الغاز الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.