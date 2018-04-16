احتجاجات في 3 مدن إيرانية بسبب قانون الجمارك الجديد (صور وفيديو)

نظم مئات العمال وسائقي الشاحنات في مدن تابعة لمحافظة كرمانشاه غرب إيران، احتجاجات ضد قرار الحكومة الإيرانية بتشريع قانون “الجمارك الجديد”، والبدء بتطبيقه اعتبارًا من مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، اليوم الاثنين، أن “احتجاجات واعتصامات تشهدها مدن ثلاث وباباجاني وباوة بمحافظة كرمنشاه، بسبب تطبيق قانون الجمارك الجديد وإغلاق 3 منافذ حدودية هي معبر شيخ صالح وشوشمي وتيلكو مع الجانب العراقي”.

وأوضحت القناة بحسب مصادر ميدانية أن “هذه المدن الثلاث دخلت في حالة إضراب لأغلب المحال والمراكز التجارية، احتجاجًا على رفع رسوم الجمارك مع العراق”.

وهتف المتظاهرون ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، مطالبين إياه بـ”الضغط على الحكومة المحلية بمحافظة كرمنشاه للتراجع وعدم رفع رسوم الجمارك مع العراق”.

وتشترك محافظة كرمانشاه الإيرانية مع العراق عبر 6 منافذ حدودية، وتعد هذه المنافذ نشطة من الناحية التجارية، حيثُ تصدر إيران نصف صادراتها من السلع غير النفطية إلى العراق بشكل مستمر، إذ تصدر إيران أكثر من 2 مليار دولار من السلع سنويًا إلى العراق.

وتضم المحافظة التي يبلغ طولها 371 كيلومترًا، 31 مدينة و600 قرية، ويبلغ عدد سكانها نحو 2 مليون نسمة.