ماذا قال ماكرون عن ارتداء المرأة للحجاب في فرنسا؟

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى وجوب احترام الحريات الدينية في بلاده، للحفاظ على وحدة المجتمع، مشيرًا أنه يحترم “كل إمرأة ترتدي الحجاب”.

وأوضح ماكرون في لقاء مع صحافيين من قناة “بي إف إم” وموقع “ميديا بارت”، يوم الأحد، أن الدين الإسلامي بدأ ينتشر في فرنسا بكثرة عقب موجات الهجرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وأضاف: “اليوم يتراوح عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين بين 4.5 إلى 6 ملايين شخص، فالدين الإسلامي يعتبر جديدًا بالنسبة لفرنسا، والكثير من مواطنينا يخافون من الإسلام وأنا أقول لهم، إنه يجب احترام حرية المعتقد لكي نبقى موحدين”.

وأشار ماكرون إلى أن “الخوف من الإسلام ناجم عن تعاظم التيارات الراديكالية والمتطرفة”، مبينًا أن الإسلام الحقيقي لا يعني التطرف.

وردًا على سؤال حول ارتداء الحجاب، قال ماكرون: “أحترم كل امرأة ترتدي الحجاب، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، لست من مؤيدي حظر الحجاب”.