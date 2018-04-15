ألمانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف وزارة خارجيتها

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا، بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف وزارته.

وقال ماس في تصريح لقناة محلية اليوم الأحد إن “على الحكومة الألمانية أن تفترض أن هجومًا إلكترونيا تعرضت له وزارة خارجيتها انطلق من روسيا“.

وأورد ماس سلسلة وقائع وصفها بأنها “مثيرة للمشاكل، وكانت روسيا طرفًا فيها، ومنها عدم حدوث تقدم في تنفيذ وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وهجوم بغاز سام في بريطانيا، ودعم موسكو للحكومة السورية ومساعيها للتأثير على الانتخابات في الغرب، بالإضافة إلى الهجوم الإلكتروني”.

وأضاف: “تعرضت وزارة الخارجية لهجوم ولا بد أن نفترض أنه نبع من روسيا، أعتقد أنه ليس من المنطقي وحسب، بل من الضروري أن نوضح أننا لا نعتبر تلك الأعمال إسهامات بناءة”.

وتصاعدت حدة التوترات بين روسيا ودول غربية عدة مؤخرًا، على خلفية اتهام هذه الدول لموسكو بالوقوف خلف تسميم جاسوس روسي منشق في لندن.