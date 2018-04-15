بريطانيا تدعو روسيا للعودة إلى “الحظيرة الدولية” بشأن سوريا

أعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، عن تطلع بلادها لعودة روسيا إلى “الحظيرة الدولية” فيما يتعلق بالأزمة السورية.

وقالت بيرس، في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “نتطلع في هذه المرحلة إلى عودة الروس إلى حظيرة المجتمع الدولي والمساعدة في حل هذا النزاع”.

وأضافت: “روسيا واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتتحمل مسؤولية خاصة، لكنها تعيق الأمم المتحدة والغرب عن حل الأزمة السورية”.

جاءت تصريحات المندوبة البريطانية تعليقا على استخدام موسكو 6 مرات حق النقض على مشروع قرارات في مجلس الأمن متعلقة باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.

واستخدمت موسكو الفيتو الأحدث لها في 10 أبريل/ نيسان الجاري، ضد مشروع قرار أمريكي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لتحديد المسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا (بعد تنفيذ الهجمة الكيميائية في دوما بريف دمشق).