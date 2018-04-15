هيلي: القوات الأمريكية لن تغادر سوريا حتى تحقق أهدافها

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الأحد، إن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.

وحددت هيلي، في حديث مع قناة تلفزيون فوكس نيوز، ثلاثة أهداف للولايات المتحدة، وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.

وقالت: “هدفنا أن تعود القوات الأمريكية إلى أرض الوطن، لكننا لن نسحبها إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور”.

وأضافت: “لم يكن هدفنا يومًا رحيل بشار الأسد، وإنما منع وقوع حرب في سوريا”.

وقالت هيلي في مقابلة مع قناة تلفزيون (سي.بي.إس)، أن سوريا رفضت حتى الآن المشاركة في مفاوضات متعددة الأطراف في إطار عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وأن على روسيا أن “تدفع” سوريا إلى مائدة المفاوضات.

لكن هيلي قالت إن سوريا “ليست جديرة” بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، ومضت تقول: “لن نجري أي محادثات مباشرة مع الأسد”.

وردًا على سؤال عن العلاقات الأمريكية الروسية، قالت هيلي إن العلاقات “متوترة للغاية”، لكن الولايات المتحدة ما زالت تأمل في علاقات أفضل.

وأضافت: “واشنطن تعد عقوبات جديدة على روسيا بسبب دعمها سوريا، ومن المتوقع إعلان العقوبات غدا الاثنين وستؤثر على الشركات التي تتعامل مع المعدات المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”.