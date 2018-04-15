روسيا: أمريكا ستحرص على الحوار بعد الضربات الغربية على سوريا

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستحرص على الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي بعد الضربات الغربية على سوريا.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن فلاديمير إيرماكوف، مدير إدارة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية قوله: “كل الأسباب تقودنا للاعتقاد بأنه بعد الضربات الأمريكية على سوريا سيحرص الأمريكيون على الانتقال لحوار استراتيجي”.

وأضاف: “لا يمكن أن تقول إن الأمريكيين لا يبدون رغبة للدخول في حوار استراتيجي.. في الإدارة الأمريكية هناك أشخاص معينون يمكن التحدث معهم”.