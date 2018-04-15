صور جوية تكشف حجم الدمار بسوريا جراء الضربة الأمريكية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الأحد، صورًا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، كشفت التأثير المدمر للضربات الجوية الأمريكية على ثلاثة أهداف سورية، وبينت حجم التأثير قبل وبعد التنفيذ، في حين أظهرت الصور أضرارًا واسعة للأهداف التي استهدفتها الغارات الجوية، حيث تحولت المواقع إلى أنقاض.

وأوضحت الصور ضررًا كبيرًا بالمنشآت التي يُعتقد أنها متورطة في برنامج الأسلحة الكيميائية، حيث تم تدمير منشأتين في حمص وأصيب مركز أبحاث علمي في ضواحي دمشق بوابل من الصواريخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذّر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من العواقب بعد أن نسقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا العمل العسكري، ووصف الضربات بالعمل العدواني الذي من شأنه أن يفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، وأن يكون له تأثير مدمر على النظام بأكمله من العلاقات الدولية.

لكن ترامب تعهد بإجراء مزيد من الضربات الجوية على سوريا، إذا تجرأ النظام على استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، بينما دافع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن قرار بريطانيا بالوقوف في وجه “البربرية” وسط انتقادات لماي بسبب تصرفها دون تصويت في مجلس النواب.