إسرائيل: سنواصل “التحرك” ضد إيران في سوريا

المصدر: ا ف ب

حذر وزيران إسرائيليان، اليوم الأحد، من أن إسرائيل ستواصل “التحرك” ضد إيران في سوريا، وذلك بعد أسبوع على قصف نسب إلى الدولة العبرية وأسفر عن مقتل 7 إيرانيين.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان العضو في الحكومة الأمنية المصغرة لإذاعة الجيش الإسرائيلي “سنواصل التحرك ضد تمركز عسكري لإيران في سوريا يشكل تهديداً لأمن إسرائيل”.

من جهته، صرح وزير التعليم نفتالي بينيت وهو عضو -أيضًا- في الحكومة الأمنية أن إسرائيل تملك “حرية تحرك كاملة” وقال “لن نسمح لإيران بالتمركز في سوريا”

واتهمت دمشق وموسكو وطهران الاثنين إسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت مطار التيفور العسكري في محافظة حمص، أدت إلى مقتل 14 شخصاً بينهم 7 ايرانيين. وتوعدت طهران غداة الهجوم بالانتقام معلنة أن الهجوم “لن يمر دون رد”.

وسَعت إسرائيل إلى تجنب التدخل المباشر في الحرب الأهلية السورية، لكنها اعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك لتوقف ما تقول إنه “شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى عدوها حزب الله، إلا أنها لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الأخير وضاعفت من تحذيراتها لإيران”.