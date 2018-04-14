مباحثات عسكرية أردنية أمريكية تتناول التطورات الإقليمية

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة، قائد الجيش الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، مباحثات في العاصمة عمّان، اليوم السبت، مع مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، الفريق روبير أشلي.

وبحسب بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الإلكتروني، تناولت المباحثات آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحث الطرفان بحسب المصدر”أوجه التعاون والتنسيق في عددٍ من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين”.

ولم يذكر بيان الجيش الأردني موعد وصول المسؤول العسكري الأمريكي إلى المملكة، ومدة زيارته.

ويأتي الإعلان عن هذه المباحثات في وقت تتوالى فيه ردود الفعل الدولية حول الضربات العسكرية الثلاثية التي نفذتها واشنطن، وباريس، ولندن، فجر اليوم، على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت تلك الضربة الثلاثية، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.