نتنياهو يشيد بالضربات الأمريكية على سوريا ويحذّر من إيران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف سورية، اليوم السبت، وحذّر من أن وجود إيران هناك يشكل خطرًا على سوريا.

ونفّذت قوات أمريكية، وبريطانية، وفرنسية، ضربات جوية على سوريا خلال الليل بعد مزاعم عن هجوم بغاز سامٍ أدَّى إلى مقتل عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو في بيان مكتوب:”في ساعة مبكرة من هذا الصباح، وبقيادة أمريكية، أظهرت الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، أن التزامها لا يقتصر على إعلان المبادئ”.

وأضاف أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يفهم أن توفيره قاعدة أمامية لإيران، ووكلائها، يعرّض سوريا للخطر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أُحيطت علمًا بالضربات قبل وقوعها، وحين سُئل عن التوقيت الذي أُبلغت فيه إسرائيل بالضربات قال المسؤول لرويترز:”أعتقد ما بين 12 و24 ساعة قبل الهجوم”.

وردًا على سؤال إن كانت إسرائيل ساعدت في اختيار الأهداف، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه:”لا ..على حد علمي”.

وأكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية لـ”رويترز” أنه تم إخطار إسرائيل قبل الضربات، لكنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن بلاده لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا.

وتنفذ إسرائيل ضربات جوية في سوريا من آن لآخر تستهدف شحنات أسلحة يشتبه أنها لحزب الله اللبناني.