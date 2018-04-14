ألمانيا ستنضم إلى فرنسا من أجل جهود دولية جديدة لإنهاء الحرب في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ستنضم إلى فرنسا من أجل جهود دولية جديدة، لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سوريا.

وأضاف، أن “ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ستعقد اجتماعًا في لندن غدًا الأحد، لمناقشة الخطوات المقبلة بعد ضربات جوية نفذت ضد سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وإن مجلس حلف شمال الأطلسي يناقش الوضع أيضًا”.

وتابع ماس: “سنعمل معًا مع فرنسا من أجل الخروج بصيغة دولية يمكنها أن تعطي زخمًا جديدًا للعملية السياسية”، مضيفًا أن ألمانيا سوف تستخدم علاقاتها الثنائية لضمان تبني روسيا موقفًا “بنّاء” بشأن القضية.