بوتين يدين الهجوم الأمريكي على سوريا وروسيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

المصدر: أ ف ب

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الهجوم الصاروخي الذي قادته الولايات المتحدة على سوريا ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال بوتين إن التحركات الأمريكية في سوريا زادت الكارثة الإنسانية سوءا وسببت المعاناة للمدنيين فضلا عن إلحاق الضرر بالعلاقات الدولية، بحسب بيان الكريملين.

ووصف بوتين، الضربات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة على سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا بأنها “انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

واعتبر أنه “بتلك التصرفات تتسبب واشنطن فقط في موجة جديدة من طالبي اللجوء في سوريا والعالم ككل”.

وأعلنت روسيا اليوم أنها دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على نظام دمشق في سوريا.

وقال الكرملين في بيان له إن “روسيا دعت الى اجتماع عاجل لمجلس الامن للبحث في الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها”.

ودان الكرملين “بأقصى درجات الحزم” الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وحليفتاها فرنسا وبريطانيا على منشآت للنظام السوري، ردّا على هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما، قرب دمشق.

وقال إن “روسيا تدين بأقصى درجات الحزم الهجوم على سوريا، حيث يساعد عسكريون روس الحكومة الشرعية في مكافحة الإرهاب”.

من جهته، قال الكولونيل جنرال سيرجي رودسكوي، السبت، إن موسكو قد تدرس تزويد سوريا ودول أخرى بأنظمة “S300” الصاروخية.

وأضاف أن التحركات الأمريكية في سوريا تستهدف زعزعة الوضع في المنطقة، وأن الوضع في دمشق ومدن وبلدات سورية أخرى هادئ حاليا.