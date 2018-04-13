إيران تسمح للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي

قالت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني وحزب الله، الجمعة، إن طهران وافقت على طلب تقدمت به موسكو لاستخدام مجالها الجوي و نشر طائرات مقاتلة على أراضيها.

ونقلت عن مصادر مطلعة في طهران تحدثت لها، إن “موسكو حصلت على موافقة طهران لنشر طائرات استراتيجية روسية على الأراضي الإيرانية واستخدام المقاتلات الروسية للمجال الجوي الإيراني”، من دون توضيح المزيد من المعلومات.

وقالت وكالة أنباء “انتخاب” المقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن “المواقفة الإيرانية بنشر طائرات روسية تأتي مع إمكانية اندلاع الحرب في سوريا في أي لحظة”.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها إنه “رغم محاولات الولايات المتحدة وروسيا خفض التوتر في سوريا، فإن هذا يعني أن خطر الصراع المباشر بين الجانبين لا يزال قائماً”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في 16 من آب/ أغسطس 2016، أنها استخدمت قاعدة “نوجه” الجوية العسكرية بمحافظة همدان غرب إيران، لاستهداف المعارضة في محافظات إدلب وحلب ودير الزور.

ولاقت هذه الخطوة التي كشفت عنها روسيا والتزمت وزارة الدفاع الإيرانية الصمت حيالها، انتقادات واسعة من أعضاء بالبرلمان الإيراني.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشأن سوريا الكساندر لافرنتيف، مفاوضات سرية مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، بشأن التطورات الأخيرة في سوريا في ظل وجود خطط أمريكية غربية لتوجيه ضربة لنظام الأسد بسبب استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية إن “لافرنتيف ناقش مع شمخاني الهجوم الذي جرى على مطار تيفور العسكري في حمص السورية والتهديدات بشن هجوم عسكري غربي على سوريا”، مبيناً أن “طبيعة المناقشات وتفاصيلها كانت سرية للغاية”.