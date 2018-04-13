تركيا تحكم بالسجن المؤبد على 21 متهمًا بالإطاحة بحكومة أربكان العام 1997

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة تركية بسجن 21 متهمًا مدى الحياة، بينهم رئيس أركان سابق للجيش بعد محاكمة استمرت نحو خمس سنوات للمشتبه بتورطهم بالإطاحة بالحكومة ذات الجذور الإسلامية العام 1997.

وكانت مذكرة أُصدرت بعد اجتماع 28 شباط/فبراير 1997 للقيادات العسكرية التركية قد عجّلت بسقوط الحكومة التي كان يرأسها نجم الدين أربكان.

والخطوة التي قام بها الجيش آنذاك لإسقاط الحكومة لم تتوسع لتتحول إلى عمل عسكري كامل، ويُطلق عليها في تركيا تسمية “انقلاب ما بعد الحداثة”.

وحكمت محكمة في أنقرة على المتهمين الـ 21، وبينهم رئيس أركان القوات المسلحة التركية إسماعيل حقي قرة دايي، والجنرالان جويك بير، وجتين دوغان، بالسجن المؤبد لدورهم في الانقلاب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية.

وتمت تبرئة 68 مشتبهًا بهم آخرين، فيما أوردت قناة “سي إن إن تركيا” أن المحكومين لن يُسجنوا بسبب كبر سنهم، وحالتهم الصحية، دون أن يتم تأكيد هذا الأمر رسميًا.

وخضع 103 مشتبه بهم بالإجمال للمحاكمة منذ أيلول/سبتمبر 2013، لكن العديد منهم تُوفوا خلال الإجراءات القانونية الطويلة للقضية.

وأربكان الذي قاد حزب “الرفاه” هو أول زعيم ذي جذور إسلامية في التاريخ الحديث لتركيا العلمانية.

وانبثق من “الرفاه” حزب العدالة والتنمية الإسلامي الجذور أيضًا، والذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان مع مجموعة من رفاقه، وحكم تركيا منذ العام 2002.

وتمكن الجيش التركي الذي يرى نفسه الضامن لمبادئ تركيا العلمانية من الإطاحة بثلاث حكومات سابقة في الأعوام 1960 و1971 و1980.

وتعرّض أردوغان لانقلاب فاشل في 15 تموز/يوليو 2016 شاركت فيه عناصر من الجيش، وألقت إدارته بالمسؤولية على الداعية الإسلامي المُقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، إلا أن الأخير نفى هذا الاتهام بشدة.