تراشق حول “النوايا” بين روسيا وأمريكا في مجلس الأمن

تراشق مندوبا روسيا وأمريكا في مجلس الأمن لفظيًا، حول نوايا بلادهما حول سوريا، خاصة بعد توعد الرئيس الأمريكي توجيه ضربة للنظام السوري.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المندوب الروسي أن أمريكا تريد الإطاحة بالحكومة السورية، وتحجيم روسيا، اعتبرت المندوبة الأمريكية أنه إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك في سوريا، فسيكون ذلك دفاعًا عن مبدأ نتفق عليه جميعًا وهو محاربة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأبلغ مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، مهتمة فقط بالإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وتحجيم روسيا.

وقال: “نلاحظ مواصلة استعدادات عسكرية خطيرة لعمل عسكري غير مشروع ضد دولة ذات سيادة فيما سيمثل انتهاكًا للقانون الدولي”.

وأضاف “الأمر الوحيد الذي يعنيهم هو الإطاحة بالحكومة السورية، وبشكل أشمل تحجيم روسيا الاتحادية”.

وفي المقابل، قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن تقديرات واشنطن تشير إلى أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت هيلي لمجلس الأمن الدولي: “لم يتخذ رئيسنا قرارًا بعد بشأن إجراء محتمل في سوريا. لكن إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك في سوريا، فسيكون ذلك دفاعًا عن مبدأ نتفق عليه جميعًا” وتابعت “جميع الدول والشعوب ستتضرر إذا سمحنا للأسد بجعل استخدام الأسلحة الكيماوية أمرًا طبيعيًا”.

من جانبه، قال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إن قرار الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا يعني أنها “وصلت إلى نقطة اللاعودة” وإن على العالم أن يقدم “ردا قويا وموحدا وحازما”.

وقال ديلاتر لمجلس الأمن الدولي: “باتخاذ قرار باستخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى… وصل النظام السوري إلى نقطة اللاعودة. فرنسا سوف تتحمل مسؤوليتها لإنهاء هذا التهديد غير المقبول لأمننا الجماعي”.