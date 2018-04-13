غوتيريش: الجمود في مجلس الأمن يهدد بتصعيد عسكري شامل في سوريا

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول، في حديث أمام مجلس الأمن بشأن سوريا، على “التصرف بمسؤولية في تلك الظروف الخطيرة”.

وأضاف غوتيريش: “زيادة التوتر وعدم القدرة على التوصل إلى حل وسط بشأن إنشاء آلية للمحاسبة يهدد بتصعيد عسكري شامل”.

وفي السياق، ندد محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالاستخدام المشتبه به لأسلحة كيماوية في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا، ودعوا إلى ضرورة حفظ الأدلة ليتسنى ملاحقة المسؤولين عن الهجوم.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، في بيان صدر في جنيف، إن “الجناة في مثل تلك الهجمات يجب أن يتم تحديدهم ومحاسبتهم”.

وأضافت: “نشدد على ضرورة حفظ الأدلة، وندعو كل السلطات المعنية إلى ضمان عدم عبث أي طرف بالمواقع المشتبه بها، والأغراض والشهود، أو الضحايا، قبل تمكن المراقبين والمحققين المستقلين من الوصول إلى المنطقة”.

وأشارت اللجنة إلى أن مفتشين من المنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية سيزورون المنطقة قريبًا.