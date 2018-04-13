ترامب: مدير FBI المُقال “كذاب” وطرده يشرفني

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، جيمس كومي، بالـ”كذب وتسريب معلومات سرية” لوسائل الإعلام على خلفية خلاف سياسي بين الطرفين.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “أثبت جيمس كومي أنه كذاب ومسرب معلومات، وعمليًا رأى كل شخص في واشنطن أنه لا بد من طرده لما قام به من عمل مريع”.

وأضاف أنّ “كومي قام بتسريب معلومات سرية، يتعين محاكمته عليها (..) وشرف عظيم لي أن أقوم بطرده”، لافتًا إلى أن كومي كذب على الكونغرس رغم حلفه اليمين، كونه “ضعيف وكاذب”.

وجاءت اتهامات ترامب لكومي، بالتزامن مع استعداد الأخير نشر كتاب جديد يقارن فيه بين ترامب وزعيم مافيا، حسب وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.

ويصف كومي قيادة ترامب للولايات المتحدة في كتابه بأنها نابعة من “أنانية وولاء شخصي”.

وأقال ترامب كومي، في 9 أيار/مايو الماضي، بناء على توصيات من وزير العدل، غيف سشنز، وذلك أثناء عمله في التحقيق بعلاقات فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا.

واتهم ترامب، كومي بتسريب معلومات سرية لوسائل الإعلام والتدخل، العام الماضي، لمصلحة هيلاري كلينتون في التحقيق حول استخدام المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2016، بريدًا إلكترونيًا خاصًا في مراسلاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية.

بدوره، اتهم كومي البيت الأبيض بالكذب والتشهير في شهادة رسمت صورة للرئيس على أنه غير نزيه ويتصرف بطريقة خارجة عن الأعراف الرئاسية.

وأعلن البيت الأبيض في مناسبات عدة، أن ترامب أقال كومي لـ”سوء تعامل” الأخير مع ملف المرشحة هيلاري كلينتون، غير أن سياسيين أمريكيين يربطون بين إقالة كومي، وقيادته للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب.

يشار إلى أن كومي، قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، في حزيران/يونيو الماضي، إنه “ليس لديه أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية”، إلا أنه “يثق أيضًا في أن هذا لم يكن عاملًا حاسمًا في تغيير نتيجة الانتخابات”.