ألمانيا.. القبض على 3 سوريين بشبهة الإرهاب

أعلن الادعاء العام في ولاية زارلاند الألمانية اليوم الجمعة، القبض على 3 شبان سوريين للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، وفقًا لبيان مشترك بين الادعاء العام والشرطة.

وقال البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي لشرطة زارلاند، إن “القوات الخاصة في الشرطة ألقت أمس الخميس، القبض على 3 سوريين للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية”.

وأضاف “أن الشبان الثلاثة وصلوا ألمانيا عام 2015 هربًا من الحرب الأهلية في سوريا، وقدموا طلبات لجوء”.

ووفق البيان، أجرى فريق من الشرطة تحريات عن المشتبه بهم منذُ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017.

وتابع “أجرت هيئة حماية الدستور تحقيقات أخرى معمقة، أكدت الاشتباه في علاقة الاشخاص الثلاثة بتنظيمات إرهابية”.

وذكر البيان أن الشرطة بدأت متابعة المشتبه بهم بعد أن تلقت بلاغًا من أحد الموظفين في مراكز الإيواء، يفيد برصد الموظف لأحد المشتبه بهم في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت، وهو يرتدي زيًا عسكريًا ويمسك بأسلحة.

وأوضح “نشتبه في أن أحد الموقوفين (عمره 23 عامًا) حاول تجنيد شبان في ألمانيا، عبر الإنترنت، للانضمام لحركة أحرار الشام في سوريا”، مضيفًا “ونشتبه في ارتباط الشخصين الآخرين (21 و27 عامًا) بتنظيم داعش”.

وجاء في البيان “نشتبه في علاقة الموقوفين بالإرهاب، لكن لا نملك أدلة على تخطيطهم لهجوم في ألمانيا”.

وأضاف البيان، “سيُعرض الموقوفون اليوم الجمعة على المحكمة الإقليمية العليا (أعلى سلطة تقاضي في الولاية)”، ولم يذكر البيان تفاصيل اضافية.