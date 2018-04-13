اعتقال 70 ضابطًا تركيا للاشتباه بصلتهم بغولن

قالت صحيفة “ميليت” التركية إن الادعاء أمر باعتقال 70 ضابطًا في الجيش للاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 34 إقليمًا في إطار تحقيق يجريه الادعاء في إقليم قونية بوسط تركيا.

وأضافت أن أوامر الاعتقال استندت إلى اعترافات جنود احتجزوا من قبل بسبب صلاتهم بغولن.

والشهر الماضي قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وطردت العدد نفسه تقريبًا من وظائفهم الحكومية منذ محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة غولن بتدبيرها، وينفي الأخير أي دور له في الأمر.