فضيحة جديدة تلاحق ترامب

ذكر موقع “ذا نيويوركر” أن فضيحة جديدة تطارد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بابنة غير شرعية رزق بها بعد علاقة مع خادمته.

وبحسب “ذا نيويوركر”، قامت صحيفة “ناشيونال انكيرر”، التي يعتبر رئيس تحريرها ديلان هاوارد، مقربًا من ترامب، بشراء تلك المعلومة سنة 2015 من حارس سابق في برج ترامب مقابل 30 ألف دولار بهدف النشر الحصري، لكن لم ينشر الخبر أبدًا.

وتسرب الخبر بعد مداهمة الـ”اف بي آي” لمكتب مايكل كوهين المحامي الخاص لترامب، والتحفظ على كل المكالمات التي أجراها مع وسائل الإعلام، للتأكد من أي تحويل مالي مخالف لقانون تمويل الانتخابات.

وأوضحت صحيفة “ناشيونال انكيرر”، أنها “لم تنشر الخبر لأنها لم تتمكن من التأكد من صحته، أو التوصل إلى الابنة غير الشرعية التي يفترض أن يكون سنها حاليًا 29 عامًا”.

وسبق لهذه الصحيفة أن نشرت عدة أخبار غير مؤكدة، مثل خبر احتضار هيلاري كلينتون.

وإذا ثبتت صحة خبر ابنة ترامب غير الشرعية، فستكون هذه المرة الثالثة التي يشتري فيها المقربون منه صمت شخص يعرف إحدى فضائحه، بعد الممثلتين الإباحيتين كارين ماك دوغال وسترومي دانييلز.