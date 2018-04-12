بريطانيا: ماي وترامب يسعيان لصياغة رد دولي على استخدام الكيماوي بسوريا

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، إن الأخيرة اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة صياغة رد دولي للرد عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وتحدث ترامب وماي بعد أن أيد كبار أعضاء حكومتها اتخاذ إجراء لم يحددوه بالتعاون فرنسا “لمعالجة استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية”.

وقال مكتب ماي في بيان عقب أن تحدث الزعيمان: “اتفقا على ضرورة ألا يمر استخدام الأسلحة الكيماوية دون رد وعلى الحاجة إلى ردع نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا”.

وأضاف البيان: “اتفقا على مواصلة العمل معًا عن كثب لصياغة رد دولي”.