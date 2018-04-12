إسرائيل تستدعي السفير الإيرلندي بسبب زيارة عمدة دبلن إلى رام الله‎

استدعت الخارجية الإسرائيلية، مساء الخميس، سفير إيرلندا لدى تل أبيب أليسون كيلي، احتجاجًا على زيارة عمدة مدينة دبلن الإيرلندية، مايكل ماك دونشا، الأربعاء لمدينة رام الله، رغم قرار منعه دخول إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “إسرائيل تعرب عن خيبة أملها وصدمتها العميقة من الزيارة”، على حد تعبيرها.

وأضافت أن “دونشا شارك بفعالية في مدينة رام الله، كانت بوضوح ضد إسرائيل”، وأقيمت في اليوم الذي تحيي إسرائيل فيه ذكرى المحرقة “الهولوكوست” التي وقعت إبان الحرب العالمية الثانية.

وتتوقع إسرائيل رداً “رسميًا وعامًا” من إيرلندا على “سلوك” عمدة دبلن، وفقا للبيان.

من جانبها، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، أن استدعاء السفير الإيرلندي لدى تل أبيب، جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وشارك دونشا، حسب وسائل إعلام فلسطينية محلية، في أعمال مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع، الذي عقد على مدار الأربعاء والخميس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور شخصيات من 57 دولة.

وكان المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم لمدينة القدس، والمسجد الأقصى، وتحفيز العرب والمسلمين على شد الرحال إليها.

وتمكن عمدة دبلن من الوصول إلى رام الله عبر مطار تل أبيب، رغم إصدار وزيري الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، والأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية، غلعاد إردان، تعليمات الثلاثاء الماضي، بمنعه من دخول البلاد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، الثلاثاء، إن سبب قرار منع دخول دونشا هو تعاونه مع منظمة تدعو لمقاطعة منتجات شركات إسرائيلية، خاصة بعد الإعلان الصريح لبلدية دبلن تبنيها مواقف حركة مقاطعة إسرائيل العالمية (BDS).

وادعت الداخلية في إسرائيل أن “خللًا حصل وأتاح لدونشا الوصول إلى رام الله عبر مطار تل أبيب”، مشيرة إلى أن “اسم عمدة دبلن لم يكتب بشكل صحيح في طلب منع دخوله”.