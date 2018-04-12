نائب الرئيس الإيراني: نعيش ظروفًا حساسة للغاية

قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، الخميس، إن الأوضاع التي تمر بها بلاده حساسة للغاية، مشيرًا إلى وجود ما أسماه بـ”مخطط من دول غربية لتوجيه ضربة إلى إيران”.

وشدد جهانغيري، في كلمة له خلال اجتماع للمجلس الأعلى للمقاطعات الإيرانية، على حاجة إيران للوحدة والتكاتف، داعيًا المسؤولين في كافة المقاطعات الإيرانية إلى عدم إثارة المشاكل.

وأضاف نائب الرئيس الإيراني: “يجب ألا نضيف مشكلة جديدة لقائمة التحديات التي تواجه البلاد”.

وتابع المسؤول الإيراني أن “من حق الشعب أن يعيش بوضع اقتصادي جيد، لكن هناك اختلافًا في الوضع السياسي داخل البلاد، يسبب المشاكل ويعرقل جهود الحكومة”، مضيفًا: ” لا ينبغي أن نضيف مشاكل إلى قائمة التحديات التي نواجهها، ومنها البطالة وقضية المتقاعدين، وتوفير المياه، وغيرها”.