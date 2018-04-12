ترامب: موعد الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية “قيد النظر”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قيد التحديد.

وأشاد ترامب بالصين لما تبذله من جهود بخصوص كوريا الشمالية، قائلًا: “قدموا في حقيقة الأمر مساعدة كبيرة لنا، فيما يتعلق بكوريا الشمالية”.

وأضاف: “كانوا رائعين حقًا في مساعدتنا بالتوصل إلى نوع من التسوية”.

وتابع: “يجري الآن تحديد موعد الاجتماع بيني وبين كيم جونغ أون، أعتقد أنه سيكون رائعًا، أعتقد أننا سنشارك فيه بكثير من الاحترام وسنرى ما يحدث”.

وذكر ترامب أن “مفاوضات” التجارة بين واشنطن وبكين تسير بشكل جيد، فيما يتعارض مع التصريحات الصينية الرسمية عن وجود خلاف، مما غذى مخاوف في أسواق المال من اندلاع حرب تجارية شاملة.

وقال ترامب: “نمضي قدمًا بشكل جيد جدًا، وأعتقد أننا سنقوم ببعض الأعمال العظيمة”، وأضاف أن التخلص من الأسلحة النووية “أمر جيد للغاية بالنسبة لهم وللجميع”.