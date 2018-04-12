مدير الـ “C.I.A”: نريد إصلاح اتفاق إيران النووي

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، ومرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه يريد “إصلاح” الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران.

وستُستأنف العقوبات الأمريكية التي تم رفعها بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه العام 2015 ويُعرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” ما لم يعلّقها ترامب مجددًا في 12 شهر مايو/أيار، حيثُ حدّد ترامب فعليًا ذلك التاريخ موعدًا نهائيًا للدول الأوروبية كي تصلح ما أسماها “العيوب الرهيبة” في الاتفاق.

وقال بومبيو خلال جلسة تأكيد ترشيحه في مجلس الشيوخ، إنه سيواصل الضغط من أجل اتفاق أكثر صرامة حتى لو قرّر ترامب ألا يعلّق رفع العقوبات.