الخارجية الروسية: على العالم التفكير بجدية في عواقب التهديدات ضد سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن موسكو لا تريد أن يحدث تصعيد للموقف في سوريا، لكن لا يمكنها أن تدعم “اتهامات كاذبة” مضيفة أنها لم تعثر على دليل على شن هجوم كيميائي على مدينة دوما في سوريا.

ووصفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة تصريحات واشنطن بأنها داعية للحرب، وقالت إن على العالم أن يفكر بجدية في العواقب المحتملة للتهديدات.

وأضافت زاخاروفا أن تهديدات الولايات المتحدة وفرنسا تعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، وأن الضربة الجوية الإسرائيلية التي وقعت يوم السبت فاقمت زعزعة الاستقرار في سوريا.