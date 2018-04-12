إحصاء رسمي: 14.5 مليون يهودي في العالم

أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الخميس، أن عدد اليهود في العالم بلغ 14 مليونًا و511 ألف نسمة، منهم 6 ملايين و500 ألف في إسرائيل.

وقالت صحيفة”إسرائيل اليوم” إنه في حين كان 6% فقط من اليهود يعيشون في فلسطين التاريخية ما قبل العام 1948 ، فإن 44% من اليهود يعيشون فيها الآن، نقلًا عن مكتب الإحصاء الرسمي.

وأشار المكتب أن 5.7 مليون يهودي يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية و456 ألفًا في فرنسا و390 ألفًا في كندا.

وأضاف أن 290 ألف يهودي يعيشون في بريطانيا و181 ألفًا في الأرجنتين و176 ألفًا في روسيا و117 ألفًا في ألمانيا و113 ألفًا في أستراليا.

ولفت المكتب إلى أن 168 ألفًا من الناجين من المحرقة النازية يعيشون في إسرائيل اليوم.