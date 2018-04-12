العالم يحبس أنفاسه في انتظار الرد على كيماوي الأسد (فيديوغراف)

في ظل التحشيد الدولي للرد على نظام الأسد، إثر اتهامه باستخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، يبقى الترقب سيد الموقف.

رأس الحربة

ـ ترامب وعد بإرسال صوريخ ذكية وتحدّى الروس أن يُسقطوها

ـ فرنسا وعدت بردٍ قوي وحرّكت أساطيلها نحو سوريا

ـ بريطانيا حرّكت غواصات، ودعت لاجتماع حكومي طارئ

دول داعمة

ـ السعودية تدفع باتجاه عقاب نظام الأسد على المجازر

ـ الأردن الموجود على خطوط التماس، يدعم أي جهد دولي للرد على الأسد

ـ معظم الدول الغربية، تدعم التوجّه الأمريكي في سوريا

ـ إسرائيل متحمّسة لأي عمل ضد الأسد وحلفائه (إيران، وحزب الله)

دول مترددة

ـ لبنان منقسم، فحزب الله وحلفاؤه يعارضون أيَّ ردٍ، بخلاف تيار الحريري

ـ إيطاليا تقول إنها لن تشارك بشكل مباشر في أي عمل ضد دمشق

ـ تركيا حائرة بين عداء رئيسها للأسد، وتحالفه مع روسيا

إلى أين؟

ـ روسيا توعّدت بإسقاط أي صاروخ يستهدف سوريا والرد على مصدره

ـ الغرب قد لا يجد مصلحة له في ضربة قاصمة، ويكتفي برد رمزي

ـ موسكو قد لا تستطيع مواجهة الغضب الدولي وتفضّل الانحناء قليلًا ‎