مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح شرق نيجيريا

قتل 10 أشخاص، الأربعاء، في هجوم مسلح نفذه مجهولون في ولاية بينوي، شرقي وسط نيجيريا.

وأفادت صحف محلية، بأن مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا، داهموا قرية “غبجي” التابعة للولاية المذكورة، وشنوا هجومًا على السكان.

وأسفر الهجوم أيضًا عن إصابة عدد كبير، بحسب المصادر ذاتها التي لم توضح دوافع الهجوم.

وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا لعدد من المستشفيات بالمنطقة لتلقي العلاج اللازم، وأن قوات الأمن هرعت إلى القرية فور تلقيها أنباء الهجوم.

وتشهد المنطقة من حين لآخر، اشتباكات عنيفة بين المزارعين والرعاة؛ حيث تزعم قبائل “الفولانيين” التي ترحل لجنوب البلاد لرعي مواشيها، أن المزارعين بالمنطقة يهاجمونهم، ويسعون لسرقة حيواناتهم.