نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي تقدم استقالتها

تقدمت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي، المسؤولة الإستراتيجية للبيت الأبيض، نادية شادلو، باستقالتها إلى الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء.

وذكرت شادلو، في خطاب الاستقالة، أنها تقدمت بها على خلفية تولي جون بولتون منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لهربرت ماكماستر، الذي أقاله ترامب من منصبه، الشهر الماضي.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، راج شاه، استقالة شادلو، معربًا عن “أمنياته الطيبة لها ولأسرتها”.

وأضاف شاه أن “شادلو لعبت دورًا قياديًا في استراتيجية الأمن القومي المتمثلة في أمريكا أولًا”.

وهذه ليست أول استقالة منذ تولي بولتون -الذي يعتبره مراقبون أحد “الصقور”- منصبه، إذ استقال، الثلاثاء، توم بوسيرت من منصب مستشار الرئيس للأمن الداخلي.

ومنذ توليه السلطة في العشرين من يناير/ كانون الثانيٍ 2017، شهدت إدارة ترامب العديد من الاستقالات والإقالات.