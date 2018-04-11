مئات المتظاهرين في إيران يطالبون بلدهم بـ”ترك سوريا” (فيديو)

طالب مئات المحتجين في محافظة أصفهان وسط إيران، النظام في بلدهم، بترك سوريا والاهتمام بالأزمات الداخلية.

وذكرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، مساء الأربعاء، أن “احتجاجات واسعة نظمها الفلاحون والمزارعون عصر الأربعاء رددوا خلالها شعارات تطالب بترك سوريا ونظام بشار الأسد والاهتمام بالأوضاع الداخلية للبلاد”.

وأضافت القناة أن “محافظة أصفهان شهدت انقطاعًا تامًا لشبكة الإنترنت بالتزامن مع الاحتجاجات”.

ووصف المتظاهرون القوات الأمنية التي كانت تحاصرهم بـ”أنهم بلا شرف وغيرة”، مطالبين القوات الأمنية بدعم الاحتجاجات وعدم قمعها.

ووصف ضابط في قوات الأمن بمحافظة أصفهان، المتظاهرين بـ”البلطجية والانتهازيين”.

وأشارت قناة “صوت الشعب” إلى أن “المتظاهرين سينظمون صباح الخميس مظاهرة أخرى للمطالبة بحقوقهم وتوفير الموارد المائية اللازمة لمحاصيلهم الزراعية”.