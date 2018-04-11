بوليفيا تطلب اجتماعًا طارئًا بمجلس الأمن لبحث “التهديدات الغربية” ضد سوريا

طلبت بوليفيا، الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لإجراء مشاورات حول التهديدات الغربية بعمل عسكري في سوريا.

وقال سفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة، ساشا لورنتي سوليز، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: “طلبنا عقد جلسة مشاورات للمجلس الخميس، لمناقشة التهديدات أحادية الجانب باستخدام القوة العسكرية في سوريا“.

بدوره، أكد السكرتير الثاني لبعثة بيرو الأممية، أمادو سولاري، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، انعقاد جلسة المشاورات الطارئة، الخميس.

وفي رسالة إلكترونية بعثها لصحفيين، قال سولاري، إن الجلسة “ستعقد صباح الخميس، بناءً على طلب بوليفيا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا، من “رد قادم” على الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري في مدينة دوما، قبل أيام، وتسبب بمقتل 78 مدنيًا.

وقال ترامب، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا.. استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية”.