نتنياهو مهددًا إيران: لا تختبروا عزم إسرائيل وسنرد بعنف

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران بأن إسرائيل ستهاجم كل من يهدد بتدميرها، جاء ذلك خلال خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى المحرقة .

وحسب موقع معاريف العبرية، فقد وجه نتنياهو خلال خطابه رسالة إلى إيران بالقول: “لدينا رسالة إلى قادة إيران بأننا لن نوقف العدوان، فخلال الهولوكوست لم يُسمع صوتنا على الإطلاق، واليوم، عندما تكون لدينا دولة قوية، يسمع صوتنا بين الأمم، لهذا لا تختبروا عزم إسرائيل “.

وأضاف نتنياهو: “سياستنا هي الهجوم العنيف ضد أي شخص يهدد بتدميرنا، والنظام الايراني لا يزال يهدد بتدميرنا وتدمير العالم “.

وكان قائد فيلق عاشوراء التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد عابدين خرم، قد توعد إسرائيل برد حاسم على هجومها الأخير على مطار التيفور العسكري في سوريا، والذي قتل خلاله 7 من المستشارين الإيرانيين.

وكتب عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية على تويتر: “الإيرانيون سيردون على الأرجح على الضربة المنسوبة لإسرائيل، وإن لم يكن على الفور”.

وقال:”إن طهران تسعى إلى ردع إسرائيل عن الاستمرار في توجيه ضربات للقوات الإيرانية في سوريا.”