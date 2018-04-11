ماتيس: أمريكا ما زالت تقيم المعلومات حول الهجوم الكيماوي في سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ما زالت تقيّم المعلومات حول الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا، مبديًا نهجًا حذرًا بعد ساعات من تهديد الرئيس، دونالد ترامب، بشن ضربات صاروخية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت لديه أدلة كافية لتحميل قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، مسؤولية الهجوم، قال ماتيس: “ما زلنا نقيّم المعلومات، نحن وحلفاؤنا. ما زلنا نعمل على هذا”.

وجدد ماتيس التأكيد أيضًا على أن الجيش الأمريكي مستعد لتقديم خيارات عسكرية إذا كان ذلك مناسبًا ووفق ما يقرره الرئيس.