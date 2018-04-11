رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن عدم ترشحه لولاية ثانية

المصدر: ا ف ب

قرر رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بول راين التقاعد عند انتهاء ولايته، ليترك حزبه يتنافس بضراوة على منصبه قبل انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وجاء الإعلان على لسان مستشاره بريندان باك، الذي قال: إن راين لن يترشح مرة أخرى في انتخابات منتصف الولاية.

وأضاف: “صباح اليوم أبلغ رئيس المجلس راين زملاءه بأن هذا سيكون آخر عام له كعضو في مجلس النواب”.

وتابع أن راين “سيكمل ولايته الحالية.. وبعد ذلك سيتقاعد في كانون الثاني/يناير”.

وكان راين قد تولى المنصب بتردد في 2015، ولم يتقبل الرئيس دونالد ترامب كليًا. إلا أنه لم يصدر عنه أي مؤشر على تطلعاته السياسية المستقبلية.

وأشاد ترامب براين ووصفه بأنه “رجل جيد حقًا”.

وكتب ترامب في تغريدة أنه “رغم أنه لن يسعَى لولاية ثانية، فإنه سيترك وراءه إرثًا من المنجزات لا يمكن لأحد التشكيك فيها. نحن معك يا بول”.

وقال باك: إن راين (48 عامًا) من ويسكونسين ويتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وأضاف: “بعد نحو 20 عامًا في المجلس، فإن رئيسه يفخر بكل ما تم إنجازه، ومستعد لتخصيص المزيد من الوقت لدوره كزوج وأب”.

وتابع: “ورغم أنه لم يسعَ لتولي هذا المنصب، إلا أنه قال لزملائه إن عمله كرئيس للمجلس كان شرفًا يفخر به طوال حياته، وشكرهم على ثقتهم فيه”.

وأثنى تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، على براين وقال: إنه “رجل صالح كان يفي بكلمته على الدوام”.

وسيتسبب قرار راين في منافسة محتدمة على زعامة الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يعتبر زعيم الأغلبية كيفن ماكارثيو والنائب ستيف سكاليس أقوى المرشحين لخلافته.