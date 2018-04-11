ترامب متحديًا الروس: استعدوا “الصواريخ قادمة” إلى سوريا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء روسيا من رد قادم على هجوم كيماوي مزعوم في سوريا قائلًا إن الصواريخ “قادمة” وهاجم موسكو لدعمها الرئيس بشار الأسد. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر “روسيا تتعهد بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا. استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. لطيفة وجديدة وذكية!. لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان القتل بالغاز الذي يقتل شعبه ويستمتع بذلك”. وأضاف في تغريدة أخرى: “العلاقات الأمريكية مع روسيا أسوأ الآن من أي وقت مضى”، مطالبا بإنهاء سباق التسلح.

وكان ألكسندر زاسيبكين سفير روسيا في لبنان قال إن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.

وأضاف في تصريحات بثت مساء أمس الثلاثاء أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي.

وقال الجيش الروسي يوم 13 مارس آذار إنه سيرد على ضربات جوية أمريكية في سوريا، ويستهدف أي صواريخ أو قاذفات تشارك في أي هجوم.

وقال زاسيبكين لتلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية “إذا كان هناك ضربة من الأمريكيين… سيكون هناك إسقاط للصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ”.

وأضاف “نحن نرى خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا في هذا الموضوع للوصول عمليًا إلى أزمة شديدة وفي نفس الوقت التصادم يجب أن يكون مستبعدًا ولذلك نحن جاهزون لإجراء التفاوض”.

وعرقلت كل من روسيا والولايات المتحدة محاولات الأخرى في مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء لإجراء تحقيقات دولية في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى أمس جولة مقررة إلى أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع للتركيز على الرد على واقعة سوريا. وكان ترامب حذر يوم الإثنين من رد سريع وقوي بمجرد تحديد المسؤولين عن الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا.