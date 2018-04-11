نتنياهو يمنع وزراءه من التصريح حول الضربة المحتملة على سوريا

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لوزراء حكومته بالامتناع عن التعليق على الهجوم السوري بسبب حساسية الموضوع، حسب تعبيره .

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن أوامر نتنياهو جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الذي تم عقده لمناقشة الأوضاع على الحدود الشمالية لإسرائيل وآخر التطورات في سوريا، إذ قال ” الواقع حساس ولذلك اطلب من الوزراء عدم التحدث”.

وأكدت الصحيفة، أن سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة الجبهة الشمالية رفعا درجة التأهب في الساعات الأخيرة، خشية رد إيراني على الغارات، التي نسبت لسلاح الجو واستهدفت قاعدة “التيفور” الجوية أول من أمس الاثنين، وهي الغارات التي أدت إلى مقتل عدد من الضباط التابعين للحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رفع درجة التأهب على الحدود الشمالية تحسبًا لاحتمالات توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان سفير روسيا لدى لبنان، حذر الليلة الماضية (الثلاثاء)، الولايات المتحدة، وقال إن روسيا سترد على أي هجوم على سوريا باعتراض الصواريخ المعادية والرد على مصادر النيران، بحسب ما جاء في مقابلة مع قناة “المنار ” التابعة لحزب الله اللبناني.

ولا تزال الأعمال التحضيرية في سوريا لهجوم أمريكي محتمل، قائمة إذ ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن الجيش السوري يقوم بإخلاء بضع قواعد، بما في ذلك قاعدة “دومير” الجوية، في جبال كالمون على الحدود السورية اللبنانية.

وأفادت وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية يوم أمس، بأن نظام الأسد وحلفاءه كانوا يتخذون الاحتياطات في القواعد في جميع أنحاء البلاد، إذ أكد مركز مراقبة حقوق الإنسان في سوريا، أن النظام السوري والميليشيات الداعمة له قد انتقلوا إلى حالة تأهب قصوى واتخذوا الاحتياطات في القواعد العسكرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة دمشق.